موظفو وفنيو وعمال شركة القناة لتوزيع الكهرباء يسغيثون بالوزير

أرسل موظفو وفنيو وعمال شركة القناة لتوزيع الكهرباء استغاثة عاجلة لوزير الكهرباء لإنصافهم وإعادة الحقوق لهم اسوة بزملائهم فى شركات الكهرباء الأخرى حيث يطلبون بالآتى:





1- العلاوة الخاصة ابتداء من 2016 حتي 2019

2-زيادة بدل الغذاء إلي 20 جنيها في اليوم

3-زيادة بدل الانارة فيما يعادل 300ك.و.س ويتم زيادته مع زيادة أسعار الكهرباء كل سنة

4-زيادة منحة العيد الي شهرين علي الأساسي بدون حد أدني أو أقصي

5-إلغاء القرار باقتصار العلاج والكشف للعاملين في مستشفي الكهرباء فقط

6-إقرار العلاوة التشجيعية ودرجة كبير

7- فتح التسويات مرة أخري



