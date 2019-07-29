ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

موظفو وفنيو وعمال شركة القناة لتوزيع الكهرباء يسغيثون بالوزير

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:20 ص
عدادات كهرباء
عدادات كهرباء
أرسل موظفو وفنيو وعمال شركة القناة لتوزيع الكهرباء استغاثة عاجلة لوزير الكهرباء لإنصافهم وإعادة الحقوق لهم اسوة بزملائهم فى شركات الكهرباء الأخرى حيث يطلبون بالآتى:

1- العلاوة الخاصة ابتداء  من 2016 حتي 2019
2-زيادة بدل الغذاء إلي 20 جنيها في اليوم
3-زيادة بدل الانارة فيما يعادل 300ك.و.س ويتم زيادته مع زيادة أسعار الكهرباء كل سنة 
4-زيادة منحة العيد الي شهرين علي الأساسي بدون حد أدني أو أقصي 
5-إلغاء القرار باقتصار العلاج والكشف للعاملين في مستشفي الكهرباء فقط 
6-إقرار العلاوة التشجيعية ودرجة كبير 
7- فتح التسويات مرة أخري

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

ترشيحاتنا

كيوب سات .. تعرف على تفاصيل القمر الصناعي المصري.. فيديو

علي معلول .. تعرف على نصيحة فاروق جعفر لمجلس الزمالك

دماء على ملابس الإحرام .. مصرع ربة منزل ونجلها في طريقها للحج بالشرقية

اليوم ..قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. تعرف على التخصصات والشروط

الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء.. تعرف على التفاصيل ..فيديو

الإفتاء تحذر من توقيتين لا يجوز فيهما ذبح الأضحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

كله بالفلوس.. الغردقة دون شواطئ مجانية .. ومصيف الغلابة فى خبر كان