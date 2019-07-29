التعبئة والإحصاء يعلن عادات المصريين الأغرب.. تفاصيل بالفيديو

قال عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع السكان بـ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أجرى بحث خاص بـ عادات المصريين الأغرب في العالم فيما يخص نمط استهلاكهم.



وتابع "شرف الدين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الأثنين، أن مثل تلك الأبحاث سالفة الذكر هامة جدًا حيث أنها توضح نمط سلوك الأسر في الاستهلاك والإنفاق على السلع والخدمات بكافة أشكالها.



وأردف "شرف الدين" أنهم يحصلون على بيانات دقيقة، من خلال مقابلة الباحثين المعنيين بالأمر بالأسر المصرية، حيث يتم زيارة كل أسرة 4 مرات في الأسبوع، موضحًا أنه تم إختيار عينة عشوائية تتكون 26 ألف أسرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.



واوضح "شرف الدين" أن التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية غيرت كثيرًا في نمطة الأسرة المصرية، حيث أنهم أصبحوا يتجهون لسلع معينة ذات أسعار منخفضة لتوفير دخلهم، منوهًا إلى أنهم سوف يعقدون مؤتمر لإعلان نتيجة البحث.



وأفاد "شرف الدين" بأن البحث يخضع لكافة المعايير الدولية، مشيرًا إلى ان هناك الكثير من المؤسسات الدولية قامت بزيارتهم.