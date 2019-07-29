اليوم.. رواق الجامع الأزهر ينظم ندوة عن الأمن الفكري في الإسلام

يعقد رواق الجامع الأزهر، اليوم الاثنين، في تمام السابعة مساء، ندوة بعنوان: "الأمن الفكري في الإسلام" وذلك ضمن سلسلة ندوات "شبهات وردود" التي ينظمها الجامع الأزهر، لمكافحة التطرف الفكري والغلو، وحماية الشباب من الوقوع في براثن الفكر المتطرف.



يحاضر في الندوة كل من الدكتور عبد الله عبد الغني سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور عمر غانم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.



وتهدف سلسلة ندوات "شبهات وردود" إلى تعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور أروقة الجامع الأزهر، وفتح الباب للإجابة على ما يدور في أذهانهم من تساؤلات واستفسارات؛ لدحض شبهات التطرف والإرهاب، وتهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية، والإسهام في توعية أبناء المجتمع بما يضمن استقرار الأوطان.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لجميع أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.

