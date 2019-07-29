ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: نستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:37 ص
صدى البلد
رويترز
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الاثنين إن بلاده تشحذ جهودها استعدادا لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وستكون جاهزة للانسحاب منه يوم 31 أكتوبر بأي شكل.

وقال راب، وهو من المعروفين بدفاعهم المستميت عن الخروج من التكتل، إنه ينبغي حذف الترتيب "غير الديمقراطي" الخاص بأيرلندا من اتفاقية الانسحاب.

وأضاف راب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نريد اتفاقا جيدا مع الشركاء والأصدقاء في الاتحاد الأوروبي لكن هذا ينبغي أن يتضمن إلغاء الترتيب غير الديمقراطي الخاص بأيرلندا".

وتابع "ما أصدر رئيس الوزراء تعليمات بشأنه وما وافقت عليه الحكومة هو شحذ هذه الاستعدادات".

وأشار وزراء يوم الأحد إلى أن الحكومة افترضت أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي والذي يعارضه رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون وأنهم يكثفون الاستعدادات للخروج من التكتل في 31 أكتوبر دون اتفاق.

وقال النائب المحافظ أوليفر لتوين، وهو من المعارضين للخروج من الاتحاد دون اتفاقية انتقالية، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن نوابا سيسعون لمنع الخروج دون اتفاق لكن لم يتضح ما إذا كان البرلمان سيتمكن من درء مثل هذا السيناريو.

وأضاف "أتقبل فكرة أننا ربما لا نتمكن من (منع الخروج دون اتفاق)".

وتابع "لا يمكن لأحد معرفة إن كنا سنتمكن من الحصول على تأييد أغلبية في البرلمان لشيء آخر بخلاف الخروج دون اتفاق في اللحظات الأخيرة، إذا لم تتوصل هذه الحكومة إلى اتفاق في نهاية المطاف".

ترشيحاتنا

أبرزها نوع من الأعشاب.. احمِ كبدك من التلف بهذه الأطعمة

بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير

رفض خالد جلال .. فاروق جعفر يكشف أسباب استقالته من الزمالك

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة فى هذا الوقت..فيديو

تعليق مثير من رمضان صبحي بعد فوز الأهلي على الزمالك

ميت عقدة .. الأهلي يعمق جراح الزمالك بتحطيم الأرقام القياسية .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

كله بالفلوس.. الغردقة دون شواطئ مجانية .. ومصيف الغلابة فى خبر كان