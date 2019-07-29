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بحمولات 3.5 مليون طن.. عبور 56 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:05 م
قناة السويس
قناة السويس
أ ش أ
عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الاثنين، 56 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و500 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة القناة - في بيان اليوم - عبور 27 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونًا و800 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الألمانية (جيوفانا) حمولة بلغت 158 ألف طن.

فيما ضمت قافلة الجنوب 29 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و700 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الدانماركية (ميرسك هيريرا) بحمولة بلغت 159 ألف طن.

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