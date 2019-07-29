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محافظات

محافظ سوهاج مهنئا مدير الأمن الجديد: نعمل جميعا من أجل مصلحة الوطن

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:05 م
وكيل زراعة الاسماعيلية
وكيل زراعة الاسماعيلية في حواره لـ صدى البلد: اتوقع انخفاض ا
خالد رياض
قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، صباح اليوم، التهنئة للواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج الجديد، والذي تولى المسئولية خلفًا للواء هشام الشافعي في حركة تنقلات الشرطة الأخيرة، وذلك بمقر مديرية الأمن.

وأشاد محافظ سوهاج بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن ومواجهة الإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية في ربوع محافظات الجمهورية إلى جانب رجال القوات المسلحة، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب وأراضي الدولة، وإنهاء الخصومات الثأرية، لحفظ الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة والتي لن تتحقق بدون الأمن والأمان.

وأكد "الأنصاري" على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أننا نعمل جميعا من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والنهوض بمحافظة سوهاج.

ومن جانبه أعرب اللواء حسن محمود عن شكره لمحافظ سوهاج على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الأجهزة الأمنية علي حفظ الأمن والأمان في سوهاج، والعمل بشكل مستمر، مشيرًا إلى التصدي الحاسم للحوادث والخصومات الثـأرية، وتكثيف الجهود لإتمام المصالحات حقنا للدماء وحفاظًا على الأمن العام.

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