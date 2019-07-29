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محافظات

مدير الشباب والرياضة بمطروح يتابع تطوير مركز شباب السلوم والمنشآت الرياضية ببراني

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:06 م
مدير الشباب والرياضة
مدير الشباب والرياضة بمطروح يتابع تطوير مركز شباب السلوم
ايمن محمود
تفقد خالد عبد الحميد محمد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أعمال تطوير الملعب الخماسي لمركز شباب السلوم.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أن تكلفة تطوير مركز شباب السلوم تبلغ ٨٠٠ ألف جنيه بدعم من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح.

كما قام مدير عام الشباب والرياضة بمطروح يرافقه العميد ياسر رئيس مركز ومدينة برانى بتفقد ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب براني ومركز شباب الثورة ومتابعة أعمال تركيب المحول الكهربائي لتغذية المركز بتكلفة حوالى ٣٠٠ ألف جنيه.

وأشار إلى أهمية تلك المنشآت الرياضية بالمحافظة التي ستعمل علي مساعدة الشباب في ممارسة الرياضة وشغل أوقات فراغهم في أشياء مفيدة.
مدير الشباب والرياضة بمطروح يتابع تطوير مركز شباب السلوم والمنشآت الرياضية ببراني
مدير الشباب والرياضة بمطروح يتابع تطوير مركز شباب السلوم والمنشآت الرياضية ببراني
مدير الشباب والرياضة بمطروح يتابع تطوير مركز شباب السلوم والمنشآت الرياضية ببراني
مدير الشباب والرياضة بمطروح يتابع تطوير مركز شباب السلوم والمنشآت الرياضية ببراني
مدير الشباب والرياضة بمطروح يتابع تطوير مركز شباب السلوم والمنشآت الرياضية ببراني

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