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تعرف على أسباب تبكير موعد الأوكازيون هذا العام.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:08 م
صدى البلد
مي محمد
قال أحمد أبو الفضل، مدير الرقابة التجارية بوزارة التموين، إن إقامة الأوكازيون في فصل الصيف هذا العام جاء بالتوافق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدا أن الغرف التجارية هم من أشاروا علي وزارة التموين بهذا التوقيت للأوكازيون.

وأشار " أبو الفضل " خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2، الاثنين، إلى أن وزير التموين، قد ربط استعدادات الوزارة لعيد الأضحي وقدوم الأوكازيون الصيفي، ولذلك تم تبكير موعد الأوكازيون عن الأعوام السابقة بخمسة أيام فقط.

وأردف أن تبكير موعد الأوكازيون مع استعداد عيد الأضحى يعد ثقلا على الوزارة التموين، في كيفية مواكب هذه المناسبتين في ظل إحداث الرواج الاقتصادي بالنسبة للدولة، وتوفير متطلبات المواطن العادي.

وأردف أن عيد الأضحى ليس مقتصرا على الطعام و الشراب فقط، ولكن كل رب أسرة يقوم بشراء ملابس لأبنائه، لافتا إلى أن الأوكازيون يعد إجراء اعتياديا تقوم به الوزارة كل عام، ففي فصل الشتاء يكون في شهر فبراير، وفي فصل الصيف يكون أول شهر أغسطس.

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