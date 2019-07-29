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طلب إحاطة عن عدم الاهتمام بتطوير وتأهيل مصيف مطوبس السياحي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:16 م
مصيف مطوبس
مصيف مطوبس
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم الاهتمام بتطوير وتأهيل مصيف مطوبس السياحي بكفر الشيخ

وقالت النائبة، فى طلبها إن مصيف مطوبس السياحي الجديد بدأت فكره إنشائه منذ أكثر من ثلاث سنوات لجذب المصيفين إليه من كافه محافظات الجمهورية، لوجود هذا المصيف بجوار الطريق الدولى مباشره والمنطقة الصناعية بمطوبس.

وأضافت أنه تم البدء فى المرحلة الأولى من المصيف بمسافة كيلو متر من إجمالى 6 كيلو مترات حتى ميناء البرلس، وتمت الموافقة على مساحه حوالى 500 فدان كمرحله أولى لإقامة المدينة السكنية الخاصة بالمصيف، وتم إنشاء كورنيش خاص به، ووضع ألسنه خرسانيه لحمايته من التآكل.

وأكدت أنه مع كافة التكاليف التي تكبدتها الدولة من أجل إنشاء هذا المصيف، إلا أنه يعاني من عدم وجود اهتمام كاف به من المسئولين بالمحافظة رغم أهميته الشديدة لأبناء المحافظة، كما أنه لم يتم افتتاحه بشكل رسمي حتى الآن.

وأشارت النائبة، إلى أن هذا المصيف لا يوجد به منقذون على الشاطئ، مما يعرض حياه المواطنين به يوميا إلى الخطر الشديد لوجود دوامات رمليه بالمياه ووجود حالات غرق بصوره شبه يوميه.

ولفتت إلى عدم وجود موقف رسمى للسيارات داخل المصيف الجديد لجذب القادمين إليه فى الذهاب والإياب، مما يضطر المصيفون الذين يحضرون على استحياء بالمئات يوميا إلى المصيف الجديد بالسيارات النصف والربع نقل بطريقه غير آدميه لا تليق بمواطنى المحافظة ورواد المصيف.

وطالبت بضرورة تشكيل لجنة فنية لوضع خطة لإعادة تأهيل المصيف وتوفير كامل متطلباته.

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