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ثقافة

مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل عن حفظ التراث الوثائقي العالمي بالشراكة مع اليونسكو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:15 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بالشراكة مع منظمة اليونسكو في الفترة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس 2019 ورشة عمل إقليمية حول بناء القدرات في مجال حفظ التراث الوثائقي العالمي، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات الدولية المعروفة في هذا التخصص.

وتدعو الورشة مجموعة مختلفة من المتخصصين من مصر وعدد من الدول العربية لتفعيل دور اللجان الوطنية لبرنامج اليونسكو لذاكرة العالم (MoW)، والذي أنشئ عام 1992 لضمان الحفاظ على التراث الوثائقي العالمي – المطبوع والرقمي - وحمايته وإتاحة الوصول إليه بشكل دائم.

كما تهدف الورشة إلى رفع الوعي بأهمية هذه القضية خاصة في الوطن العربي الذي يضم ثروة من التراث الوثائقي يجب الحفاظ عليها.

تتضمن ورشة العمل نقاشات تفاعلية عن برنامج اليونسكو لذاكرة العالم، ودراسة حالات مختلفة لحفظ وتوثيق التراث في مصر ولبنان وسوريا، وستشمل ورشة العمل أيضًا عروضًا عملية لممارسات التقييم والحفظ.

وسيتضمن آخر يوم لفعاليات الورشة زيارة دراسية لكافة الإدارات المختصة بحفظ وتوثيق التراث في مكتبة الإسكندرية.

وسوف يتيح هذا الحدث لمجموعة من البلدان العربية مثل مصر والأردن والمغرب وتونس وسوريا ولبنان والسودان، فرصة لاكتساب المعرفة المشتركة في هذا الحدث الإقليمي، كما سيقوم المشاركون من بعض البلدان التي بدأت في التنفيذ الوطني للتوصية (الأردن والمغرب وتونس والسودان) بتبادل الخبرات.

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