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فن

رانيا فريد شوقي تكشف كواليس آخر لقاءاتها مع الراحل فاروق الفيشاوي وعلاقته بوالده

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:15 م
صدى البلد
شيرى نبيل
وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة للراحل النجم فاروق الفيشاوي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "".

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها، قائلة: "فاروق الفيشاوي أعلن في مهرجان الإسكندرية أنه مريض بالسرطان وقال أنا هتعامل على إنه صداع وحقيقي ده اللي حصل كنا بنعمل بروفات مسرحية "الملك لير" عمره ما جه مكشر أو حزين بالعكس دايما بيضحك ويهزر مع كل الناس من الصغير للكبير".

وتابعت: "كان دايما يقولي يا بنت الملك، ويقعد يحكي لي حكاياته هو وبابا ولأنه إنسان أوي هو عارف أن سيرة أبويا بتسعدني فبيتعمد يحكي عشان يسعد قلبي، وهو كمان من حبه لبابا بيبقى سعيد إنه بيتكلم عنه، ويترحم عليه وقالي تعالي أوريكي أنا عامل إيه في أوضتي في المسرح لقيته معلق صورة أبويا وفنانين من الزمن الجميل".

وأضافت: "ابتدينا عرض المسرحية والله العظيم عمره ما حاسسنا إنه مريض أو تعبان، بالعكس كان دايما بيهزر ويضحك ويستمتع بالتمثيل لدرجة إننا نسينا إنه مريض وحتى لما اعتذر عن السفر مع المسرحية للسعودية ما قالش إنه تعبان ولما رجعنا من السفر عرفنا إنه دخل المستشفى في حاله حرجة".

وأكملت: "كنا هنتجنن عايزين نطمن عليه لكن للأسف ممنوع الزيارة وعرفنا الخبر المؤلم كان نفسي أشوفه، بس عارف يا روقا أنا اتعلمت منك القوة وحب الحياة وإن مع المرض مش لازم أكون ضعيف وأفضل أعافر واقف على رجلي لأخر لحظة استمتع بالحاجة اللي بحبها وهي التمثيل، وأشوف حب الناس ليا تصقفهم الحار ليك كل يوم أكيد ده كان بيسعدك وأنا شفت ده في ضحكتك وعيونك اللي كانت بدمع أثناء التحية"

تابعت: "ياه إيه جمالك ده لا اشتكيت ولا كنت حتى بتتكلم عن مرضك كأنه مش موجود وكنت راضي باللي ربنا كتبهولك يا تعيش يا تموت وانت اختارت تعيش وتتبسط وتبسط اللي حواليك لأخر لحظة ضحكتك مابتفرقنيش الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويجعل صبرك ورضاك وجدعنتك والخير اللي كنت بتعمله وكل إنسان انت أسعدته وجبرت بخاطره في ميزان حسناتك يا رب هتوحشنا أوي".

يذكر أن الفنان الراحل أعلن إصابته بمرض السرطان في افتتاح مهرجان الإسكندرية، وبعد رحلة علاج تعرض لغيبوبة كبدية ورحل الخميس الماضي.

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