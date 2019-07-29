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المنيا تختتم المنتدى الأول لمناهضة العنف ضد المرأة.. تفاصيل

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:12 م
صدى البلد
أيمن رياض
اختتمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المنتدى الأول للوحدة بعنوان "تعزيز دور وحدات الجامعات المصرية الحكومية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة"، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، بحفل لعرض توصيات المنتدي وما قدمته- من أنشطة وفعاليات خلال أيام المنتدى.

وشهد الحفل الختامي، حضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد صلاح ممثل صندوق هيئة الأمم المتحدة للسكان، وضيوف الجامعة من جامعات أسيوط والمنصورة وبني سويف، ولفيف من عمداء كليات جامعة المنيا، ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ومن جانبه، أوضح حسن سند ، توصيات المنتدى التي دارت حول تثمين التعديلات الدستورية فيما يتعلق بالتمييز الإجتماعي، و جعل 2017 عام المرأة واستراتيجيتها 2030، وبحث سبل تذليل كل العقبات أمام المرأة، وتشجيع الشباب على المشاركة في منتدي الشباب وعرض أرائهم ومقترحاتهم، وضرورة تكرار مثل هذه المنتديات والمؤتمرات لتقديم كافة الخدمات والتوصيات للنهوض بالمجتمع.

كما قدم الدكتور "مصطفى عبد النبي " جزيل الشكر والعرفان للمجلس القومي للمرأة لاختياره جامعة المنيا لاستضافة فعاليات منتداها الأول لمناهضة العنف ضد المرأة، لأن تكون الانطلاقة لتنظيمها في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى دور المنتدى و مردوه الكبير في تغيير الفكر السلبي، ونشر الوعي لدى شباب الجامعات المصرية كي يُسهموا بدورهم في مواجهة العنف ضد المرأة وخلق مجتمع آمن من مظاهر التمييز التي تتعرض لها.
المنيا تختتم المنتدى الأول لمناهضة العنف ضد المرأة.. تفاصيل
المنيا تختتم المنتدى الأول لمناهضة العنف ضد المرأة.. تفاصيل

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