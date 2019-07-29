الخارجية الأمريكية تشيد باللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفد رفيع المستوى من وحدة شؤون المرأة العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة مديرة الوحدة رحيمة قندهاري، التى تزور مصر حاليًا.



وتهدف الزيارة إلى التعرف على مجهودات مصر في مجال القضاء على ختان الإناث، وذلك بحضور كل من توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة.



وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن حماية المرأة من جميع أشكال العنف الموجهة ضدها أحد أهم المحاور التى تعمل عليه مصر حاليًا، مشيرة إلى جهود الدولة في مجال حماية المرأة المصرية وتمكينها في جميع المجالات.



واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الجهود التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية في مجال مواجهة قضية ختان الإناث، مشيرة إلى أن مصر بدأت العمل في هذه القضية منذ عام 2002، وفى عام 2003 تم وضع برنامج وطني لمناهضة ختان الإناث تبناه المجلس القومي للطفولة والأمومة، كما تم توسيع أهداف البرنامج ليصبح "البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث" بوزارة الدولة للأسرة والسكان عام 2009، ولكن واجهت مصر شكل من أشكال الردة بعد ثورة 2011.



وأشارت إلى أنه في عام 2016 أطلق المجلس القومى للمرأة، مسح اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻹﺟﺘماعي لعام 2015 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي نفس العام تم تغليظ العقوبة بموجب القانون رقم 78 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة او اذا افضى الفعل إلى الموت، كما نص فى مادة أخرى على" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم انثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون".



وأضافت أن مصر أطلقت في عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة 2030 والتى أقرها لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبارها خارطة الطريق لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة، وقد شارك في اعدادها مختلف الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في مجال النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تتكون من اربعة محاور وهى محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومحور الحماية، والذي يندرج تحته قضية ختان الإناث.



وأوضحت أنه في عام 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة هى الأولى من نوعها فى تاريخ البلاد، وقد أطلقت اللجنة بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام حملة " احميها من الختان " بجميع المحافظات، كما تطلق اليوم حملة طرق الأبواب والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام للوصول إلى الأهالي في القرى والنجوع والكفور وتوعيتهم وجهاُ لوجه بالمشكلة وأبعادها القانونية والمجتمعية والدينية والصحية .



وأكدت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بصدد الإعداد لمؤتمر منظمات العمل الأهلى فى مصر لعرض جهودها فى مجال القضاء على ختان الإناث وذلك بالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.



كما أشارت إلى التعاون القائم بين وزارة الخارجية الأمريكية ممثلًا في مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والمجلس القومي للمرأة والجهات المعنية في الدولة لإعداد الخطة الوطنية المصرية الأولى من أجل تعزيز دور المرأة في صنع وحفظ وبناء السلام والتصدي للإرهاب والتطرف، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن 1325 الصادر عام 2000، والذي نص على أهمية اتخاذ المزيد من التدابير لتفعيل دور المرأة في كافة مستويات صنع القرار وفي منع الصراعات وحلها وفي حفظ وبناء السلام.



وأكدت الدكتورة عزة العشماوى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تسعى لإحداث تأثير كبير في المجتمع وحماية الفتيات و تحقيق المصلحة الفضلى لهن، مشيرة إلى أنه لأول مرة يصل لخط نجدة الطفل 16000 استفسارات من الأباء أنفسهم عن حكم القانون والطب والدين في إجراء هذه العملية.



وأشارت الدكتورة عزة العشماوى إلى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة قام بالتعاون مع يونيسف مصر بإطلاق مبادرة "دوّي"، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات الأطفال من خلال دعم حقوقهن وتقليل الفجوة النوعية والوصول إلى تحسين وضعهن بشكل ملموس.



من جانبها أشادت رحيمة قندهاري، بالدور الهام الذي يقوم به المجلس القومى للمرأة في مصر لتمكين المرأة المصرية في جميع المجالات والقضاء على العنف ضد المرأة، وهنأت مصر بالجهود التى تقوم بها للقضاء على ختان الإناث، مشيرة إلى أنهم مهتمين بالإطلاع والاستفادة من الجهود التى تقوم بها مصر حاليًا في هذا المجال.



وأشارت إلى أن النساء في جميع أنحاء العالم يتشاركن في المشاكل والتحديات التى يواجهنها وأن قضية ختان الإناث ليست قضية خاصة بمصر فقط ولكننا نعاني منها في أمريكا أيضا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت استراتيجية للمرأة والأمن والسلام، واحد الاشياء التى نعمل عليها ضمن الاستراتيجية العنف المبنى على النوع الاجتماعي وعلاقته بالأمن القومى، وبتحقيق الرخاء للنساء.