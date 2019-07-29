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محافظات

انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب أهل مصر بالوادى الجديد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:13 م
انطلاق البرنامج الرئاسي
انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب «أهل مصر» بالوادى الجديد
منصور ابو العلمين
انطلق اليوم الاثنين أولى فعاليات البرنامج الرئاسي العاجل لأبناء المحافظات الحدودية (أهل مصر) بمحافظة الوادى الجديد والذي ينفذ بقاعة الدكتور سيد سيف بمركز الداخلة ويستمر حتى 31 /7 /2019 ويشارك فيه لــ 200 شاب وفتاة من مركزي الداخلة وبلاط من سن 18 سنة الى 35 سنة.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة إن البرنامج يقام تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتنظمه مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة ويحاضر فيه الدكتور اسلام شاهين أستاذ الاقتصاد السياسي، ويتحدث عن المشروعات القومية العملاقة من منظور الأمن القومى، والدكتورة شدوان عاصم مدرس مساعد إدارة الأعمال، وتتحدث عن مهارات التواصل والاتصال الفعال.

وقال إبراهيم إن القيادة السياسية تولى المحافظة اهتماما كبيرا من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في شتى القطاعات على أرض المحافظة، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاضرات للتنمية البشرية ولقاءات حوارية ومحاضرات حول التحديات التي تواجه الأمن القومي والتواصل الفعال.
انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب أهل مصر بالوادى الجديد
انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب أهل مصر بالوادى الجديد
انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب أهل مصر بالوادى الجديد
انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب أهل مصر بالوادى الجديد
انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب أهل مصر بالوادى الجديد

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