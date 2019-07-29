وزير البترول السابق: أمريكا تدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بقوة

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بقوة فكرة تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة؛ إذ إن القاهرة تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف «كمال» في تصريح لـ«صدى البلد» أن حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري لمنتدى شرق المتوسط للغاز، الذي عقد في مصر الأسبوع الماضي، يحمل العديد من الرسائل أبرزها دعم أمريكا لمصر لتتحول لمركز إقليمي للطاقة، نظرا للمقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، وأنها تدعم كيان منتدى شرق المتوسط في ظل ممارسات شاذة لبعض الدول في المنطقة التي تضر بالمصالح الدولية في هذه المنطقة الحيوية.





وأوضح أن المنتديات والمنظمات الكبرى يكون فيها أعضاء ومراقبون، مثل وضع مصر في منظمة الأوبك كعضو مراقب وليست عضو دائم، وهو الأمر نفسه لأمريكا في منتدى شرق المتوسط للغاز، فحضور وزير الطاقة الأمريكي لمباحثات المنتدى في مصر يأتي في إطار طرح عدد من القضايا التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف، كما أن امريكا بوصفها لاعب رئيس في منطقة الشرق الأوسط لم تكن لتمر هذه الفعالية دون حضورها.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كل المقومات المؤهلة لتحولها إلى مركز إقليمي للطاقة على رأسها امتلاكها 9 معامل تكرير ومحطتي إسالة ومراكز شحن واستقبال، بالإضافة إلى أكبر شبكة خطوط في البحر المتوسط يمكن أن تستفيد منها دول الجوار، كما أن مصر لديها أكبر سوق استهلاكية للغاز، بها 100 مليون مصري، و1200 مليون إفريقي.وأكد وزير البترول أن الأرقام المتداولة إعلاميا عن دعم أمريكا لمصر بـ1.5 مليار دولار كاستثمارت في مجال الغاز تعد مبالغ قليلة بالنسبة لحجم الاستثمار العالمي في هذا المجال، كما أنه ليس جديد الحديث عن هذا الدعم، إذ إن مصر تسعى بجد في أن تجذب الاستثمار الأجنبي في هذا المجال لتحويل الثروات الطبيعية إلى منتجات تكميلية.