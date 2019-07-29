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فن

برجوزار كوريل تخفي حملها في الشهور الأولى

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:02 م
صدى البلد
نورا نبيل
أكدت بعض التقارير التركية أن النجمة برجوزار كوريل تنتظر طفل ثاني وتخفي حملها في الشهور الأولى.

وكانت برجوزار كوريل أكدت من قبل على رغبتها في إنجاب طفل آخر حتى يكون لنجلها الوحيد شقيق ولا يعيش وحيدا بدون اخوات.

برجوزار كوريل تعد واحدة من أهم النجمات في تركيا وهي متزوجة من النجم التركي خالد ارجنش.

برجوزار كوريل شاركت وادي الذئاب ويبقى الحب والقبضاي.

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