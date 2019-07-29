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حوادث

لإصابته بعجز كامل.. تجديد حبس عاطلين لطعنهما شخصا بسلاح أبيض

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:09 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد العيسوى
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حبس شابين 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما، لاتهامهما بطعن شخص بالطريق العام بسبب خلافات بينهم في الزاوية الحمراء.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام نشوب خلاف بين المتهمين "ع. م" 18 سنة و"ج.م" 19 سنة، والمجني عليه "ع.ا" 18 سنة، حيث ترصد المتهمان للمجني عليه بالطريق العام وقيد أحدهما حركته وطعنه الثاني بسلاح أبيض "مطواة" وتمكن الأهالي من الإمساك بالمتهمين.

وبنقل المجني عليه لمستشفى الحسين الجامعي، كشف الأطباء المعالجين أن المجني عليه أصيب بعجز كامل نتيجة الطعن بسلاح أبيض "ملوث".

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب مشاجرة بين شباب بمنطقة الزاوية الحمراء، وبالانتقال تبين أن المجني عليه ملقى على الأرض وغارق في دمائه، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المشاجرة بسبب خلافات نشبت بين الطرفين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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