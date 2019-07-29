زيادة الأتوبيسات العاملة على خط حلوان - الصف استجابة لـ سعد الجمال

نجح اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، فى زيادة عدد الأتوبيسات العاملة على خط "حلوان - الصف" بعدد 4 أتوبيسات جديدة.



حيث جاء ذلك فى إطار تخفيف المعاناة عن أهالى الصف فى ظل نقص وزحمة المواصلات العامة.



وكان قد تقدم الجمال، بطلب الى اللواء رزق على مصطفى، رئيس هيئة النقل العام، لزيادة عدد الأتوبيسات العاملة على خط الصف حلوان للتخفيف والتيسير على أهالى الصف فى ظل أزمة وقلة المواصلات العامة العاملة بهذا الخط.



وقد تمت الموافقة على تزويد هذا الخط بـ4 أتوبيسات جديدة وفى حالة ورود أتوبيسات جديدة سيتم إنشاء خطوط أخرى لخدمة المواطنين بمركز الصف.

