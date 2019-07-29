بعثة الاسكواش تصل لـ مطار القاهرة عقب التتويج بـ 5 ميداليات

وصلت اليوم الاثنين بعثة فريق ناشئي الإسكواش إلى مطار القاهرة الدولى عقب التتويج بـ 5 ميداليات ذهبية فى بطولة هونج كونج الدولية.



واحتل مصر المراكز الثلاثة الأولى في منافسات الأولاد سن 11 سنة وفاز آدم حول على سيف بلال الشال في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 .



بينما فاز ياسين قريطم على الماليزى جايدن عون فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3-0 .



ليتوج آدم حول بلقب البطولة ويحصل سيف بلال على المركز الثانى المركز الثانى وتوج ياسين قريطم بالمركز الثالث.





وتوجت فيروز أبو الخير بلقب البطولة ضمن منافسات البنات تحت 15 سنة و حصلت زينة زين الدين على المركز الثالث، وفازت هنا إسماعيل بالمركز الرابع.





وتوج يوسف سالم بلقب البطولة ضمن منافسات الأولاد تحت 13 سنة كما حصل محمد زكريا على المركز الثالث وحصل علي صيام بالمركز الرابع.



وفازت أمينة عرفى بلقب البطولة ضمن منافسات البنات تحت 13 سنة كما توجت جنى جلال على المركز الثاني، فيما حصدت جنى عويس المركز الخامس.





وتوجت جنى على المركز الثالث ضمن منافسات البنات تحت 11 سنة وحصلت مايا على المركز الرابع.





توج كريم التركي باللقب ضمن منافسات الأولاد تحت 15 سنة وحصل عمر سعيد صبحي على الميدالية الفضية.