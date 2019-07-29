ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 سبتمبر.. الحكم فى دعوى تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:18 م
محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى
محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 36234 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية الى جلسة 4 سبتمبر للنطق بالحكم فى الدعوى.

وذكرت الدعوى، أنه بعد إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بثورة شعبية فى 30 يونيو 2013، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى حربا إرهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وتأمرت الجماعة الارهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لإسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الارهابية البشعة التى اسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.

وكان محمود قد وصف خلال مرافعته، جماعة الإخوان الإرهابية ومن يناصرها من الإرهابيين بالسرطان الواجب استئصاله فورا من المجتمع، قائلا إن مصر تواجه إرهابا اسود يريد اسقاطها وأنها تنوب عن العالم أجمع فى مكافحته، مضيفا أن دماء الشهداء تناديكم أن تقتصوا من هؤلاء الخونة الإرهابيين الذين يريدون إسقاط مصر، قائلا ما الداعى لعدم تنفيذ أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ الصادرة ضد الخونة الارهابيين، مطالبا بتنفيذها فورا إنصافا للقصاص العادل.

ترشيحاتنا

ما بين التصعيد الحوثي والتحذير الأممي.. خزان العائم النفطى ينذر بأكبر كارثة بيئية فى البحر الأحمر.. التفاصيل الكاملة

قفشة يصدم الزمالك ويخبر بيراميدز رغبته اللعب لـ الأهلي

السيسي لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي: مصر تدعم استقرار وأمن السودان

يصغرها في السن.. هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد مع مدير أعمالها..تفاصيل

يورجن كلوب: سنكون حيوانات مختلفة أمام مانشستر سيتي

استقبال أسطورى لبعثة منتخب شباب اليد بعد برونزية كأس العالم

أسرة عروس المنوفية ترفض تلقي العزاء.. وشقيقها: جوزها دبحها وهرب سليم.. ووالدها: بنتي عذراء .. فيديو وصور

لماذا غاب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي.. اقرأ سر خلاف الزعيم والحاوي

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لمقتل عروس المنوفية

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

أبرزها نوع من الأعشاب.. احمِ كبدك من التلف بهذه الأطعمة

يصغرها في السن.. هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد مع مدير أعمالها..تفاصيل

قفشة يصدم الزمالك ويخبر بيراميدز رغبته اللعب لـ الأهلي

علاقة آثمة وجريمة بمساعدة الأم.. مقتل طفلة على يد عشيق والدتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر أشقر وفستان أحمر منقوش.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في الساحل الشمالي

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات هنادى مهنا فى عيد ميلادها

بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير