بتمويل يصل لـ200 ألف جنيه.. الأطباء تفتح باب شراء سيارات بالتقسيط

قررت نقابة الأطباء فتح باب الشراء بالتقسيط لعدد محدود من السيارات بتمويل يصل الى 200 الف جنيه كحد اقصى من ثمن أي سيارة جديدة غير مستعملة يقوم الطبيب باختيارها.



يأتي ذلك بعد أن وفرت النقابة 450 سيارة بالتقسيط للأطباء خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تكون الفائدة 8% سنويًا ولمدة تقسيط يصل إلى 50 شهرًا على الأكثر.



وصرح د محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة، قائلا إن قبول طلبات المتقدمين للشراء ستكون بأسبقية الحضور للنقابة، و يتم سحب الملف من النقابة برسوم قدرها 200 جنيه ويمنح الطبيب مهله 15 يوما من تاريخ سحب الملف لتجهيز الأوراق المطلوبة.



ومن المقرر أن يقوم الطبيب بدفع مقدم 20% على الأقل من قيمة السيارة التي يختارها.



ونشرت النقابة أرقامها للاستعلام ولمزيد من المعلومات كالتالي : 01029995169 و 01149880494.