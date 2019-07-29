ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصر الوحدات السكنية بدون عداد مياه بمدينة موط بالوادى الجديد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:42 م
حصر الوحدات السكنية
حصر الوحدات السكنية التى لايوجد بها عددا مياه بمدينة موط
منصور ابو العلمين
قال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، انه سيتم حصر المحلات التجارية بمدينة موط ووضع لافتة على كل محل موضحا بها بيانات ورقم الترخيص ، كما سيتم حصر المنازل والوحدات السكنية التي لايوجد بها عدادات مياه وهناك محاضر للمخالفين .

وأضاف انه سيتم تشكيل لجان للمرور على المحلات التجارية لتحصيل مستحقات النظافة والرخص ، بالاضافة الى حصر الوحدات السكنية المؤجرة للمصالح الحكومية التي قامت ببناء مقرات لها بهذه الوحدات.

كما اكد انه سيتم إعادة تقييم القيمة الايجارية للوحدات المؤجرة بقيمة لا تتناسب مع القيمة السوقية ، جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين بقسم الإيرادات بالمركز لمتابعة سير العمل .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 5 خطوات.. تعرف على إجراءات تعديل عقود الإيجار القديم

ترشيحاتنا

عادل إمام ولينا حفيدته أبرزهم.. نجوم وشخصيات غابوا في عزاء فاروق الفيشاوي

المنوفية تبكي.. جرائم انتحار وقتل وغرق وخيانة تفجع المحافظة فى شهر يوليو

قفشة يصدم الزمالك ويخبر بيراميدز رغبته اللعب لـ الأهلي

مفيش دموع تاني من البصل.. معلومات غريبة عن استخدامات الميكروويف

انخفاض جماعي لأسعار الفراخ البيضاء والحمراء والبلدي.. وكرتونة البيض ب 34 جنيها

دماء على ملابس الإحرام .. مصرع ربة منزل ونجلها في طريقها للحج بالشرقية

أسرة عروس المنوفية ترفض تلقي العزاء.. وشقيقها: جوزها دبحها وهرب سليم.. ووالدها: بنتي عذراء .. فيديو وصور

لماذا غاب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي.. اقرأ سر خلاف الزعيم والحاوي

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لمقتل عروس المنوفية

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

عقب الهزيمة أمام الاهلي.. نجم الزمالك يلوح بإمكانية الرحيل عن الفريق

مذبوحة وعارية داخل حقيبة.. العثور على متسابقة فى ملكات جمال روسيا.. شاهد

يصغرها في السن.. هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد مع مدير أعمالها..تفاصيل

أبرزها نوع من الأعشاب.. احمِ كبدك من التلف بهذه الأطعمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر أشقر وفستان أحمر منقوش.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في الساحل الشمالي

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات هنادى مهنا فى عيد ميلادها

بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير