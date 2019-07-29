حصر الوحدات السكنية بدون عداد مياه بمدينة موط بالوادى الجديد

قال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، انه سيتم حصر المحلات التجارية بمدينة موط ووضع لافتة على كل محل موضحا بها بيانات ورقم الترخيص ، كما سيتم حصر المنازل والوحدات السكنية التي لايوجد بها عدادات مياه وهناك محاضر للمخالفين .



وأضاف انه سيتم تشكيل لجان للمرور على المحلات التجارية لتحصيل مستحقات النظافة والرخص ، بالاضافة الى حصر الوحدات السكنية المؤجرة للمصالح الحكومية التي قامت ببناء مقرات لها بهذه الوحدات.



كما اكد انه سيتم إعادة تقييم القيمة الايجارية للوحدات المؤجرة بقيمة لا تتناسب مع القيمة السوقية ، جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين بقسم الإيرادات بالمركز لمتابعة سير العمل .

