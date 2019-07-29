البيئة تستعد لموسم السحابة السوداء

عقدت وزارة البيئة اجتماعا لمناقشة الخطة التنفيذية للوزارات والجهات المعنية، استعدادا لموسم حصاد قش الأرز، وذلك في إطار اعتماد مجلس الوزراء لخطة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة السحابة السوداء.



شهد الاجتماع توزيع المهام على الوزارات والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة مشددة على ضرورة تعظيم الاستفادة من قش الأرز بدلا من حرقه من خلال توفير مفارم صغيرة وزيادة نقاط التجميع وزيادة عدد الحملات وندوات توعية من خلال الإذاعات والقنوات المحلية للتعرف على كيفية الاستفادة من قش الأرز.



وأكدت على ضرورة توحيد الجهود بين الوزارات والمحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء من خلال غرف العمليات التي تتابع الموقف بشكل دوري وبالتنسيق مع غرفة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

