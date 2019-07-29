الجمعة.. عرض برواز بمكتبة مصر الجديدة

تستقبل خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس٬ في السادسة مساء الجمعة المقبل، العرض المسرحي "برواز" والذي تقدمه فرقة ألوان مصرية، عن رواية "أوسكار والسيدة الوردية"، من تأليف إريك إيمانويل شميدت، وترجمة محمد صالح.



العرض من إعداد موسيقى ودراما تورج وإخراج٬ جورج موسى، ومن بطولة طارق سيف الدين، نغم مصطفى، جوكا جورج، أبانوب محروس، مونيكا أمجد، ميرنا فكرى، محمد وليد، وماريو جورج.



يدور العرض حول طفل صغير عمره عشر سنوات، مريض بالسرطان، يكتب رسائل إلى الله، محاولا أن يفهم ويعي فكرة حقيقة الإيمان بالله، من خلال حوار طويل مع "السيدة الوردية‮" التي تقنعه بأن يرسل كل يوم خطابًا إلى الله ويتخيل أنه في كل يوم يكبر عشرة أعوام.