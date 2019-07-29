ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الجمعة.. عرض برواز بمكتبة مصر الجديدة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:46 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تستقبل خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس٬ في السادسة مساء الجمعة المقبل، العرض المسرحي "برواز" والذي تقدمه فرقة ألوان مصرية، عن رواية "أوسكار والسيدة الوردية"، من تأليف إريك إيمانويل شميدت، وترجمة محمد صالح.

العرض من إعداد موسيقى ودراما تورج وإخراج٬ جورج موسى، ومن بطولة طارق سيف الدين، نغم مصطفى، جوكا جورج، أبانوب محروس، مونيكا أمجد، ميرنا فكرى، محمد وليد، وماريو جورج.

يدور العرض حول طفل صغير عمره عشر سنوات، مريض بالسرطان، يكتب رسائل إلى الله، محاولا أن يفهم ويعي فكرة حقيقة الإيمان بالله، من خلال حوار طويل مع "السيدة الوردية‮" التي تقنعه بأن يرسل كل يوم خطابًا إلى الله ويتخيل أنه في كل يوم يكبر عشرة أعوام.

ترشيحاتنا

يورجن كلوب: سنكون حيوانات مختلفة أمام مانشستر سيتي

رانيا فريد شوقي تكشف كواليس آخر لقاءاتها مع الراحل فاروق الفيشاوي وعلاقته بوالده

أحداد يسقط أمام أزارو.. ماذا قالت الصحف المغربية عن فوز الأهلي على الزمالك

حدث ليلا .. الزمالك يكشف التعاقد مع 6 لاعبين .. انهيار أحمد الفيشاوي في عزاء أبيه.. وشيخ الأزهر يعزي المملك سلمان

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة ضابط أعلى سطح منزله بالسلام

شيماء عقيد تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

أسرة عروس المنوفية ترفض تلقي العزاء.. وشقيقها: جوزها دبحها وهرب سليم.. ووالدها: بنتي عذراء .. فيديو وصور

لماذا غاب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي.. اقرأ سر خلاف الزعيم والحاوي

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لمقتل عروس المنوفية

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

عقب الهزيمة أمام الاهلي.. نجم الزمالك يلوح بإمكانية الرحيل عن الفريق

مذبوحة وعارية داخل حقيبة.. العثور على متسابقة فى ملكات جمال روسيا.. شاهد

يصغرها في السن.. هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد مع مدير أعمالها..تفاصيل

أبرزها نوع من الأعشاب.. احمِ كبدك من التلف بهذه الأطعمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر أشقر وفستان أحمر منقوش.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في الساحل الشمالي

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات هنادى مهنا فى عيد ميلادها

بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير