العاصمة الادارية منورة بالجيل الجديد من كل المحافظات.. حقوق البرلمان: استضافتها لمؤتمر الشباب السابع يحمل رسائل مهمة.. برلماني: لا خطوط حمراء بين السيسي وبينهم فى جلسة اسأل الرئيس

عمر صميدة:

العاصمة الإدارية إنجاز تاريخي لـ الرئيس السيسي

-علاء عابد:

مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية يحمل رسائل مهمة

-حسين ابو جاد :

لا خطوط حمراء بين السيسي والشباب فى جلسة اسأل الرئيس



تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، يومي 30-31 يوليو الجاري، المؤتمر الوطنى السابع للشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 1500 شاب مصري، ويعد المؤتمر بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.



ويتم خلال المؤتمر عقد جلسات حوارية مفتوحة، يجيب فيها الرئيس السيسى علي أهم الأسئلة التي تشغل بال الشباب المصري حول القضايا المجتمعية الهامة.



وفى هذا الشأن أكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أهمية انعقاد المؤتمر السابع للشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا ولمدة يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يتعرف الشباب المصرى على مدينة المستقبل للدولة المصرية الحديثة معتبرا هذه المدينة إنجاز تاريخى للرئيس السيسى سوف يتابعه العالم كله خلال انعقاد المؤتمر.



وقال "صميدة" فى بيان له أصدره اليوم إن وجود الشباب المصرى ومن جميع المحافظات إضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال، وسفراء دول الاتحاد الأفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية ليبحثوا معا رسم وطرح أهم قضايا المجتمع المصري على مدى يومين ورؤيتهم المتعلقة بالمستقبل، إضافة إلى الحرص الكبير والحقيقى من الرئيس السيسى للاستماع والحوار البناء مع الشباب المصرى سيكون له تأثيره الإيجابي والكبير على مواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه الدول المصرية.



وأكد أن وجود منصة للحوار مع الشباب المصرى فى حضور ومشاركة الرئيس السيسى بنفسه جعل جميع مؤسسات الدولة التنفيذية تلتزم التزاما كاملا بتنفيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة من جميع المؤتمرات الشبابية الست السابقة.



ووجه الربان عمر المختار صميدة التحية والتقدير لشباب مصر الواعد وعلى أفكارهم واقتراحاتهم حول جميع القضايا التى تهم الدولة المصرية مشيرا إلى أهمية مشاركة الشباب فى فعاليات هذا الحدث المهم والاستماع إلى الإجابة على تساؤلاتهم، على مدى يومين من العمل المكثف تتوزع عليهما جلسات المؤتمر الصباحية والمسائية المدرجة على جدول أعماله خاصة جلسة " أسأل الرئيس " التى تعد درة المؤتمر بما تتيحه من فرص للشباب وبدون خطوط حمراء لسؤال الرئيس للتعبير بحرية وصدق عن آرائهم تجاه القضايا التى تشغلهم وتغطى مختلف الموضوعات.



واشاد بالاستجابة التى حققها موقع "أسأل الرئيس" فى تلقى أسئلة الشباب والتى تؤكد على الدور المحورى والرائد الذى بمقدور الشباب أن يضطلع به فى البناء والتنمية بشجاعة وثقة، وطرح مقترحات إيجابية وسليمة حول القضايا التى سيناقشونها مع الرئيس السيسى وجميع مؤسسات الدولة.



ومن جانبه كد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، على الأهمية الكبرى لانعقاد المؤتمر السابع للشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة غدا وبعد غد، مشيرًا إلي أنه يحمل عدة رسائل واعتبارات فى مقدمتها انعقاده لأول مرة بالعاصمة الادارية الجديدة، الذى يعطى الفرصة أمام الشباب والشعب المصرى والعالم كله التعرف على عاصمة المستقبل للدولة المصرية الحديثة من قرب.



وقال عابد، فى بيان له اليوم الإثنين، إن الرسالة الثانية تتمثل فى مشاركة الشباب المصرى ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية ، في مناقشة جميع القضايا التى تهم المجتمع المصري على مدى يومين وطرح رؤيتهم المتعلقة بالمستقبل.



واشار رئيس لجنة حقوق الإنسان ، إلي أن الحرص الكبير والحقيقى من الرئيس السيسى للاستماع والحوار المباشر مع الشباب المصرى سيكون له تأثيره الإيجابي والكبير على مواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه الدول المصرية.



وفى سياق متصل وجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والامين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن تحية قلبية للمسئولين بمؤسسة الرئاسة عن موقع "أسأل الرئيس" فى تلقى أسئلة الشباب لطرحها على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر السابع للشباب الذى ينعقد غدا ولمدة يومين ولأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتوقع " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم ان تكون جلسة " أسأل الرئيس " واحدة من اهم واخطر الجلسات التى سوف يشهدها هذا المؤتمر لانها سوف تؤكد على الدور المحورى الذى بمقدور الشباب أن يضطلع به فى البناء والتنمية بشجاعة وثقة وطرح مقترحات إيجابية وسليمة حول القضايا التى يناقشونها خاصة انه لا توجد خطوط حمراء بشأن تساؤلات الشباب للرئيس السيسى وهو مايؤكد حرص الرئيس السيسى على ممارسة الشباب المصري للديمقراطية والحرية فى أروع صورها وبكل حرية.



وقال النائب حسين ابو جاد ان الرئيس السيسى يحرص دائما على نشر رسالة قوية مفادها أنه يدعم وبلا حدود جهود الشباب وحثه على المزيد من المشاركة من خلال بناء جسور التواصل والحوار بينه وبين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى ، وتحفيز طاقاتهم وتطوير قدراتهم على الابتكار وإطلاق ملكة المبادرة وتتيح أمامهم المجال ليصبحوا عناصر فاعلة فى بناء مجتمعاتهم وليمدوا جسورا من الثقة المتبادلة بين بعضهم البعض ويساهمون بفاعلية فى تطوير وتحديث مجتمعاتهم.



واشار الى ان الرئيس السيسى كسب الرهان مع الشباب المصرى الذى كان على مستوى المسئولية وتقدم الصفوف فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية وفى مقدمتها ظاهرة الارهاب الأسود.