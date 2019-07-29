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حوادث

طوارئ لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك بالمنوفية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:34 م
حملات امنية
حملات امنية
محمد امين
أنهت مديرية أمن المنوفية استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الأضحي المبارك بعد الانتهاء من وضع خطة أمنية محكمة للسيطرة على أي أحداث من الممكن أن تقع خلال أيام العيد.

وقال اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إن قيادات المديرية انتهت من الخطة التأمينية لاحتفالات عيد الأضحى المبارك وان شوارع المحافظة ستكون آمنة جميعها وتحت إشراف مستمر من قبل رجال الأمن.

وأشار مدير الأمن الى إعلان حالة الطوارئ، حيث تم وقف الإجازات والراحات لكل العاملين بالمديرية من ضباط وأفراد، كما اشتملت الخطة على تأمين ساحات الصلاة عن طريق أفراد الشرطة السريين والخدمات المعينة للصلاة ولتأمين المصلين في الساحات.

كما شملت الخطة تأمين الطرق السريعة عن طريق كمائن ثابتة ومتنقلة تجوب الطرق السريعة للتصدي لأي مشكلة تعكر صفو احتفال المواطنين، وتم وضع خطة مرورية محكمة للسيطرة علي الزحام وتم وضع محاور بديلة للجوء إليها في حالة التكدس المروري والزحام في الشوارع، كما تم مضاعفة الخدمات المرورية في الطرق والميادين الرئيسية لتنظيم حركة المرور ومنع التكدسات.

وأشار ناجي الى أن إدارة الحماية المدنية قد أعلنت حالة الطوارئ وتم وقف الإجازات، وتم التأكد من عمل جميع سيارات الإطفاء وأجهزتها بكفاءة عالية تحسبا لأي طوارئ.

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