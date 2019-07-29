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فن

في 10 أيام.. إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يحقق 50 مليون مشاهدة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:43 م
صدى البلد
شيرى نبيل
حقق كليب "إنساى" للنجمين محمد رمضان، وسعد لمجرد، 50 مليون مشاهدة فى 10 أيام منذ طرحه على موقع يوتيوب.

"إنساي" من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد لمجرد باللهجة المغربية، فيما يغني محمد رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج حسام الحسيني الذي صور الكليب في فرنسا.

يذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

أما أحدث أعمال محمد رمضان الفنية؛ أغنية بابا، وهي من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد

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