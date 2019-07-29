داليا مصطفى تبدأ تصوير حواديت الشانزليزيه

تبدأ الفنانة داليا مصطفي تصوير أولي مشاهد مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" بمدينة الإنتاج الإعلامي.



مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.



يذكر أن آخر أعمالها الدرامية مسلسل قمر هادي بطولة هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، أية سماحة، مريم حسن، هادي الجيار، محسن محيي الدين، كريم سرور، نورهان، مراد مكرم، حمزة العيلي، وهو تأليف إسلام حافظ، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج شركة سينرجي.