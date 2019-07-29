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فن

حلمي بكر: لن أتخلى عن ابنتي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:38 م
صدى البلد
نورا نبيل
قال الموسيقار حلمي بكر، إنه لن يسمح لطليقته بالحصول على حضانة ابنتهما بعد أن وافقت على عيشها معه وقال: "لن أتخلى عن ابنتي، فهي تعيش معي منذ انفصالي عن زوجتي السابقة والتي وافقت بهذا القرار ولم تمانع أن أتولى مسئولية الاهتمام بطفلتنا".

وكان الملحن الكبير حلمى بكر كشف عن تفاصيل الاعتداء عليه من قبل بلطجية تابعين إلى زوجته السابقة -على حد وصفه-، مؤكدًا أنهم قاموا بتكسير محتويات شقته، وظلوا متواجدين بالشقة لمدة تقترب من الخمس ساعات.

وأضاف "بكر" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن زوجته السابقة والتى انفصل عنها منذ ما يقرب عامين، قامت باستجار بلطجية -على حد تعبيره- لخطف نجلتهما بعد أن اتفقا على أن يحتفظ بحضانتها.

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