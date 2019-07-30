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تحاكى تطبيق FaceApp.. إنستجرام يختبر ميزة جديدة تعتمد على الواقع المعزز

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:30 ص
إنستجرام
إنستجرام
آية جمعة
يختبر تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام" ميزة جديدة عبر منصته.

ووفقا لموقع Mashable الهندي، تعتمد الميزة الجديدة التي من المقرر إطلاقها عبر "إنستجرام" على خاصية الواقع المعزز المستخدمة في تطبيق "فيس آب" FaceApp.

وتتمثل الميزة القادمة في إضافة خلفية خضراء للصورة التي يتم إضافتها إلى ميزة "قصص إنستجرام" الموجودة داخل التطبيق.

وأوضح الموقع الهندي أن هذه الميزة، التي ستطلق تحت اسم "الخلفية" background، ستتيح للمستخدمين تحديد صورة معينة من متجر الصور، لاستخدامها كخلفية لكاميرا "قصص إنستجرام" Stories.

وبعد تحديد الصورة، يتم استبدال البيئة المحيطة الفعلية بالصورة إلى اللون الأخضر.

وتم الكشف عن هذه الميزة من قِبل باحثة التطبيق جين مانشون وونج، التي تتمتع بسجل حافل في اكتشاف الميزات غير المنشورة في "إنستجرام.

ورفض متحدث باسم "إنستجرام" التعليق على الميزة.

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