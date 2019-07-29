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رياضة

الترسانة يكثف مفاوضاته لضم فتح الله

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:37 م
صدى البلد
عبدالله هشام
دخل مجلس ادارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد في مفاوضات قوية مع محمود فتح الله لاعب منتخب مصر السابق والنجوم الحالي استعدادا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي مجلس ادارة الترسانة للحصول علي لاعبين خبرة خلال فترة الانتقالات الجارية لدعم صفوف الفريق واستعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني.

يأتى ذلك بعد طلب علاء ميهوب المدير الفني لفريق كرة القدم الاول بالنادي التعاقد مع محمود فتح الله لدعم خط الدفاع.

جدير بالذكر أن فريق الترسانة أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 48 نقطة بينما صعد فريق اف سي مصر برصيد 52 نقطة.

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