حركة المطار.. في زيارة رسمية يتجه بعدها إلى تونس.. العاهل الأردني يصل القاهرة للقاء الرئيس.. و4500 حاج يغادرون القاهرة على متن 20 رحلة جوية إلى جدة والمدينة

- 4500 حاج يغادرون القاهرة على متن 20 رحلة جوية من مطار القاهرة

- في زيارة رسمية عاهل الأردن يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

- تتناول العلاقات بين البلدين وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك

- عبد الله يتوجه لتونس بعد مغادرة القاهرة



وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويجري الملك عبدالله الثاني مباحثات مع الرئيس السيسي، تتناول العلاقات بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، إضافة إلى التطورات في المنطقة.



ومن القاهرة يتوجه الملك إلى تونس، حيث يقدم العزاء في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.



من ناحية أخرى تسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، 20 رحلة جوية إلى كل من مدينتى جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، لنقل 4530 حاجًا الى الاراضى المقدسة لأداء مناسك حج هذا العام.



ومن المقرر أن تسير الشركة 11 رحلة إلى جدة لنقل 2529 حاجا و9 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2001 حاج من حجاج قرعة محافظات، القاهرة والإسماعيلية والشرقية، اضافة الى حجاج تضامن محافظات، القاهرة والغربية والفيوم والبحر الأحمر.



وسوف تنقل الشركة على متن رحلاتها حجاج دولة فلسطين، اضافة الى ركاب ترانزيت لندن وملبنزا وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.



جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاج، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.