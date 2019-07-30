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ديني

أكل لأموال الناس بالباطل.. رد الإفتاء على حكم تنصل الزوج من حقوق مطلقته

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:05 ص
حقوق المرأة المطلقة
حقوق المرأة المطلقة وحكم الشرع في تهرب الزوج من الإلتزام بها
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "حكم الزوجة التى طلبت الطلاق لضرر أثبتته المحكمة ويعترف الزوج بذلك ، ولكن الزوج هرب من التزامه بحقوقها؟.

وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، أن هروب الزوج من الالتزام بحقوق زوجته التى حكمت لها المحكمة بالطلاق هو أكل لأموال الناس بالباطل لأنه يجب عليه إعادة الحقوق لأصحابها وأنصحه أن يتقى الله ويعطي كل ذي حق حقه .

وأشار إلى أنه إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول، فلها أن تأخذ كامل الحقوق الزوجية، وهي المهر كاملًا -المقدم منه والمؤخر-، ولها نفقة العدة، والسكنى، ونفقة المتعة، ولها قائمة المنقولات والشبكة إذا كانتا من المهر واتفقا على ذلك وكان العرف على ذلك.

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