أكل لأموال الناس بالباطل.. رد الإفتاء على حكم تنصل الزوج من حقوق مطلقته

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "حكم الزوجة التى طلبت الطلاق لضرر أثبتته المحكمة ويعترف الزوج بذلك ، ولكن الزوج هرب من التزامه بحقوقها؟.





وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، أن هروب الزوج من الالتزام بحقوق زوجته التى حكمت لها المحكمة بالطلاق هو أكل لأموال الناس بالباطل لأنه يجب عليه إعادة الحقوق لأصحابها وأنصحه أن يتقى الله ويعطي كل ذي حق حقه .



