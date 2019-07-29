بدء أعمال رصف طريق طنوب - تلا بالمنوفية.. صور

بدأ مجلس مدينة تلا تحت إشراف حامد العرفي رئيس مجلس المدينة في أعمال رصف طريق تلا - طنوب والرابط بين قري المركز والذي يعتبر الطريق الرئيسي للمركز.



وبدأت اعمال الرصف من أمام كوبري الميكنة الزراعية مرورا بميدان عصمت الميدان الرئيسي بوسط المدينة.



فيما أكد العرفي علي انتظام أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة لقري المركز ووفق خطة زمنية محددة للانتهاء من أعمال الرصف.



وأشار العرفي الي أنه يتم استلام الطريق علي مسافات بعد الانتهاء من أعمال الرصف ويتم الاستلام وفق الاشتراطات الفنية المحددة في العقود المبرمة بين مجلس المدينة والمنفذين للمشروع.