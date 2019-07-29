لهذا السبب اضطربت الحياة الأسرية بين تشارلز وديانا.. نوستالجيا

كانت الأميرة الراحلة ديانا ولا تزال أيقونة الرقة والجمال والأنوثة للكثير من الرجال ، فقد كانت تمتلك كاريزما وملامح بريئة تأسرك وطريقة عفوية ولكنها راقية في الحديث وبالطبع زوجة جميلة.



تزوجت الأميرة ديانا من الامير تشارلز عام 1981 ، و تناولت صحف العالم ذلك الحدث بإهتمام بالغ فقد كان حفل زفافها على الامير تشارلز مبهجا للغاية إلا أن أحد المصادر المقربة للأمير تشارلز أكد أنه لم يكن راضيا عن تلك الزيجة و حاول الهروب من الزواج من الأميرة أكثر من مرة حتى وصل إلى أنه بكى قبل الزفاف لأنه لا يريد الارتباط بـ"ديانا" موضحا أنه لا يجد موضوعا مشتركا يتكلم فيه معها فهو يتحدث و هي لا تفهمه ،حسب ما ورد في صحيفة "the sun" البريطانية.



تزوج تشارلز في النهاية من ديانا وكانا دائما على خلاف ولكن يحاولا إظهار أنهما اسعد زوجين أمام كاميرات الإعلام والصحف، وبعد إنجاب الأميرة ديانا طفلها الثاني هاري، تحدث إليها تشارلز بسخرية عن رغبته في إنجاب بنت وهي لا تنجب إلا الاولاد.



شعرت الأميرة ديانا بالضيق وقتها وأن تشارلز مصمما على جرحها بتلك العبارات التي تحمل السم في طياتها بالرغم من أنها قامت بإطلاعه على نتائج الحمل قبل الولادة، وأنه على علم بجنس المولود، ومنذ ذلك الوقت كانت تطلب الطلاق.