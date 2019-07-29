ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريس جونسون للاتحاد الأوروبي: مستعدون للحديث عندما تغيرون موقفكم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:43 م
صدى البلد
رويترز
قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه أبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي استعداده لإجراء محادثات بشأن خروج بلاده من التكتل عندما يظهرون بادرة على استعدادهم لتغيير موقفهم من الاتفاق وإلا فإن بريطانيا ستستعد للخروج بدون اتفاق.

وتحدث جونسون، منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، مع عدد من زعماء الاتحاد الأوروبي لكنه لم يقل بعد متى سيقوم بأول زيارة للخارج.

وقالت المتحدثة اليوم الاثنين "رئيس الوزراء كان يوضح للزعماء الأوروبيين الموقف... وهو أن اتفاق الخروج المتضمن الترتيب الخاص بأيرلندا لم يحظ بموافقة البرلمان في ثلاث مرات عرض فيها على النواب. لذلك فإنه يحتاج لتغيير".

وقالت للصحفيين "رئيس الوزراء يسعده الجلوس (للمحادثات) عندما يتغير هذا الموقف. لكنه يوضح لكل من يتحدث إليه أن ذلك يجب أن يحدث".

ترشيحاتنا

حالة واحدة يجب فيها إخراج الزكاة عن الذهب.. فيديو

بعد تحقيقها رقما قياسيا في 2018.. شركات صينية تسعى للاستثمار في مصر

أب رحيم .. سعودي يكسر العادات والتقاليد في فرح ابنته

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

انخفاض جماعي لأسعار الفراخ البيضاء والحمراء والبلدي.. وكرتونة البيض ب 34 جنيها

أول تعليق وصورة من جدو عقب إجرائه جراحة في الوجه

أسرة عروس المنوفية ترفض تلقي العزاء.. وشقيقها: جوزها دبحها وهرب سليم.. ووالدها: بنتي عذراء .. فيديو وصور

لماذا غاب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي.. اقرأ سر خلاف الزعيم والحاوي

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لمقتل عروس المنوفية

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

عقب الهزيمة أمام الاهلي.. نجم الزمالك يلوح بإمكانية الرحيل عن الفريق

مذبوحة وعارية داخل حقيبة.. العثور على متسابقة فى ملكات جمال روسيا.. شاهد

يصغرها في السن.. هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد مع مدير أعمالها..تفاصيل

أبرزها نوع من الأعشاب.. احمِ كبدك من التلف بهذه الأطعمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر أشقر وفستان أحمر منقوش.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في الساحل الشمالي

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات هنادى مهنا فى عيد ميلادها

بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير