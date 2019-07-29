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فيديوجراف| الأماكن الشاغرة بكليات جامعة حلوان في تنسيق المرحلة الثانية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:27 م
صدى البلد
كريم ناصر - إعداد منار شعبان
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة بكليات الشعبة الأدبية، في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى لها يبدأ من 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68,05% لأقل من 328 درجة بمجموع 54305 طلاب.

وقالت الوزارة، إن تنسيق المرحلة الثانية 2019 يبدأ أعماله من يوم الأربعاء الموافق 31/7/2019 حتى يوم الأحد الموافق 4/8/2019 لمدة خمسة أيام.

كما أعلنت الوزارة أيضا عن الأماكن الشاغرة بكليات الشعبة العلمية، في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، حيث إن الحد الأدنى يبدأ من 320 درجة فأكثر، أي بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الثانية للشعب العلمية بـ175673 طالبًا.

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي الأماكن الشاغرة للشعبتين بجامعة حلوان في تنسيق المرحلة الثانية 2019.

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