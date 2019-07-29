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منوعات

بين النول والخوص.. حرف يدوية تتحدث عن جمال التراث النوبى.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:19 م
صدى البلد
القسم الميدانى - عدسة : ايهاب اشرف
المشغولات اليدوية النوبية هى تاريخ حضارى طويل، وتراثها الشعبى يتسم بالعراقة والثراء والتنوع.

أجرى "صدى البلد" لقاءً مع الحاج أحمد وهبي المتخصص فى صناعة التراث النوبى.

قال الحاج أحمد إنه "توارثت مهنة التراث النوبى عن أجدادى وصنع المشغولات اليدوية بخوص النخيل".

وأشاد الحاج "أحمد" بأنه يتم جمع زحف النخيل ويبدأ فى طلاء كل مجموعة منة بالألوان المختلفة الزاهية التى تجذب انتباه المشترى مثل "الأحمر والأزرق والأصفر" وغيرها من الألوان التى تجلبها من العطارين.

وأوضح الحاج "أحمد" أن النوبة تشتهر بصناعة أطباق الخوص لتغطية الأوانى أو تقديم فيها الفشار والمأكولات المختلفة، وصناعة الأوعية التى يتم فيها تخزين الحبوب والبلح والدقيق وغيرها من الاستخدامات المنزلية.

وأكد الحاج "أحمد" أن الحرف اليدوية النوبية تعتمد اعتمادا كليا على الطبيعة الساحرة التى تتم تسخيرها فى صناعة " الأحزمة والأكسسورات والملابس وكذلك أعمال المنسوجات كالتريكو والسجاد والكليم.

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