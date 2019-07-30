تتنصت عليك وتسرق كلمات مرورك.. برامج تجسس تهدد مستخدمي أندرويد

اكتشفت شركة الأمن السيبراني الكندية "لوك آوت" Lookout مجموعة من التطبيقات التي تستخدم برامج خبيثة للتجسس على مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد"، والتي ورد أنه تم إنشاؤها بواسطة شركة روسية.





ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، تبدو تلك التطبيقات للوهلة الأولى مثل البرامج الشائعة لنظام التشغيل "أندرويد" التابع لشركة جوجل، حيث يتم تحميل تلك البرامج الخبيث على إصدارات مزيفة من تطبيقات أندرويد مثل Evernote و Google Play و Skype و PornHub.





ولفتت الصحيفة إلى أنه تم العثور سابقا على ستة تطبيقات "أندرويد" تم تنزيلها 90 مليون مرة من متجر "جوجل بلاي" Google Play، وتأتي تلك التطبيقات مع برنامج PreAMo الذي يستخدم في التجسس.





وظهر تهديد حديث آخر من 50 تطبيقًا مليئًا بالبرامج الضارة على متجر "جوجل بلاي" Google Play، وتنتشر تلك التطبيقات على أكثر من 30 مليون جهاز يعمل بنظام "أندرويد".





والآن يتم تحذير مستخدمي "أندروي" مرة أخرى بشأن نماذج من البرامج الضارة المرعبة التي تستهدف مستخدمي نظام تشغيل جوجل للهاتف المحمول.





واكتشف خبراء الأمن السيبراني أن تلك التطبيقات المزيفة سرقت كلمات مرور المستخدمين كما حولت هواتف أندرويد الخاصة بهم إلى أجهزة تنصت.، وأوضحت أن ذلك قد تم عبر أداة Monokle التي يمكنها تسجيل الشاشات الرئيسية لهواتف أندرويد المقفلة لسرقة كلمات المرور والتنصت على المكالمات.





وفي منشور بمدونة شركة الأمن السيبراني الكندية، قالت Lookout: "يظهر Monokle في مجموعة محدودة جدًا من التطبيقات مما يعني أن الهجمات التي تستخدم Monokle مستهدفة للغاية.





وقالت "جوجل" إنه لم يتم استضافة أي من التطبيقات المزيفة على متجر "جوجل بلاي" Google Play الرسمي.





وأضافوا أن مستخدمي نظام لتشغيل "أندرويد" سيتلقون تحذيرا تحذير إذا اكتشف Google Play Protect برامج التجسس على أجهزتهم.



