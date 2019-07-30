امتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه.. الإفتاء تجيب

تلقي دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "أمتلك مالًا يكفي للحج، ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكل مَن يحج عني؟".





واستشهدت الإفتاء في ردها على السؤال، بما ورد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله r فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم».





وأضافت، أن من لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بـ"المعضوب"، وعليه فيجوز توكيل الغير للحج عن النفس.



