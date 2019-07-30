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ديني

امتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:40 ص
أمتلك مالًا يكفي
أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه
محمد شحتة
تلقي دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "أمتلك مالًا يكفي للحج، ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكل مَن يحج عني؟".

واستشهدت الإفتاء في ردها على السؤال، بما ورد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله r فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم».

وأضافت، أن من لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بـ"المعضوب"، وعليه فيجوز توكيل الغير للحج عن النفس.

ويشترط لجواز التوكيل بالحج أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر العاجز عن الحج، أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج، وفي مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى، وأن ينوي النائبُ الحجَّ عن العاجز أو الميت، وأن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه.

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