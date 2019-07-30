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ديني

خطأ شائع عند المسح على الجورب.. تعرف عليه.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:20 ص
المسح على الجورب
المسح على الجورب
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز المسح على الجورب إذا كان الجورب قصيرًا؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، إنه يجوز المسح على الجورب إذا كان ساترا لمحل الفرض من الغسل، فيغطي الشراب العظمتين أعلى القدم والتى يغسل المتوضئ القدم حتى هاتين العظمتين.

وأشار إلى أنه لا يجوز المسح على الجورب الذي يكون أقل من العظمتين أعلى القدم فهو لم يستر محل الغسل في الوضوء، كما أنه لابد للمسح على الجورب أن يلبس على طهارة ويكون فيه نوع سماكة بحيث لا تصل الماء إلى القدم حينما يمسح عليه 

وتابع: بعض الناس يظن أن المسح يكون ببل الشراب بالماء بشدة منوها أن هذا خطأ والنبي كان يمسح بثلاثة أصابع على قدميه بصورة خفيفة.

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