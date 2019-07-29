ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيلينا جوميز تتحدث عن أزمتها النفسية في أغنية جديدة.. تفاصيل

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:02 م
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
شروق ابراهيم
قال مصدر مقرب من المغنية الأمريكية سيلينا جوميز، إنها تستعد لطرح أغنية جديدة نهاية العام الجاري، تتناول خلالها الأزمة النفسية التي عاشتها في الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر بحسب ما جاء في موقع ET المتخصص في رصد أخبار المشاهير ونجوم السينما العالمية، أن حالة سيلينا جوميز النفسية أصبحت على ما يرام بعد مرورها بمراحل علاجية ودخولها للمصحة، لافتا إلى أن فيلمها الجديد The dead don’t die شاركت في ترويجه بالدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي.

وكانت سيلينا جوميز احتفلت بعيد ميلادها بقضاء عطلة في ايطاليا ظهرت خلالها متألقة وجميلة وهو ما أسعد جمهورها، وذك عقب معاناتها من أزمة نفسية بعد انفصالها عن حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر.

جدير بالذكر، أن آخر الألبومات التي طرحتها سيلينا جوميز كانت في 2015.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيلينا جوميز: تحضيرات ألبومي الجديد استغرقت 4 سنوات

جاستين بيبر في رسالة رومانسية لـ هايلي بالدوين: يوما ما سأصبح والد ابنتك

في عيد ميلادها.. سيلينا جوميز وجاستين بيبر قصة حب معقدة.. انفصال أكثر من 5 مرات وأزمة نفسية في النهاية

ترشيحاتنا

اتهمته بالاغتصاب فدبر لها حادث .. مراهقة هندية تواجه الموت

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات هنادى مهنا فى عيد ميلادها

أستون فيلا يتغزل في انطلاقة تريزيجيه

تعليق مثير من علي معلول بعد الفوز على الزمالك

فستان بـ لون البحر ووردة بيضاء.. ريا ابى راشد تظهر بـ إطلالة مميزة فى هاواى

المنوفية تبكي.. جرائم انتحار وقتل وغرق وخيانة تفجع المحافظة فى شهر يوليو

أسرة عروس المنوفية ترفض تلقي العزاء.. وشقيقها: جوزها دبحها وهرب سليم.. ووالدها: بنتي عذراء .. فيديو وصور

لماذا غاب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي.. اقرأ سر خلاف الزعيم والحاوي

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

لفتة إنسانية في عزاء فاروق الفيشاوي.. تعرف على سبب وقوف أبناء محمود عبد العزيز وسامي العدل قبل نجله أحمد بالمسجد

خبر صادم لـ وليد سليمان عقب تتويج الأهلي بدرع الدوري

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لمقتل عروس المنوفية

خطفها من الأهلي والزمالك .. صفقة جديدة فى بيراميدز

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

يصغرها في السن.. هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد مع مدير أعمالها..تفاصيل

الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة في عش زوجية جاستين بيبر وهايلي بالدوين .. صور

بدء حصاد العنب بالأقصر.. متخصصون لجنى العناقيد ومراكز تعبئة أمريكية للتصدير.. شاهد

شعر أشقر وفستان أحمر منقوش.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في الساحل الشمالي