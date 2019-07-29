سيلينا جوميز تتحدث عن أزمتها النفسية في أغنية جديدة.. تفاصيل

قال مصدر مقرب من المغنية الأمريكية سيلينا جوميز، إنها تستعد لطرح أغنية جديدة نهاية العام الجاري، تتناول خلالها الأزمة النفسية التي عاشتها في الفترة الأخيرة.



وأكد المصدر بحسب ما جاء في موقع ET المتخصص في رصد أخبار المشاهير ونجوم السينما العالمية، أن حالة سيلينا جوميز النفسية أصبحت على ما يرام بعد مرورها بمراحل علاجية ودخولها للمصحة، لافتا إلى أن فيلمها الجديد The dead don’t die شاركت في ترويجه بالدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي.



وكانت سيلينا جوميز احتفلت بعيد ميلادها بقضاء عطلة في ايطاليا ظهرت خلالها متألقة وجميلة وهو ما أسعد جمهورها، وذك عقب معاناتها من أزمة نفسية بعد انفصالها عن حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر.



جدير بالذكر، أن آخر الألبومات التي طرحتها سيلينا جوميز كانت في 2015.