موجز التوك شو.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. ونبأ سار من المالية للعاملين بالدولة.. فيديو

تصدرت عدة موضوعات، برامج التوك شو خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، حيث ناقشت البرامج العديد من القضايا المهمة، وتمت استضافة عدد من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



وبسبب أحوال الطقس والحرارة المرتفعة في تلك الأيام احتلت أخبار الطقس الصدارة.



الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء.. تعرف على التفاصيل



قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على الجنوب.



وأشار " أحمد عبد العال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إلى أن هناك سحب منخفضة على السواحل الشمالية، منوهًا عن الارتفاع الشديد في نسب الرطوبة.



وأضاف أن هناك ارتفاعا كبيرا في نسب الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، مشيرًا إلى أنها تتكون بكثافة نظرًا لارتفاع نسب الرطوبة.



وتابع "عبد العال" أن غدًا يشهد ارتفاع درجتين في درجات الحرارة عن اليوم، خاصة على شمال البلاد، على أن تعود لمعدلها الطبيعي من بعد غد مرة أخرى.







نبأ سار من المالية للعاملين بالدولة.. يتصدر نشرة صباح البلد



استعرضت الإعلامية هند النعساني، مقدمة برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أبرز عناوين الصحف المصرية، والتي جاءت كالتالي:



- العاصمة الإدارية استعدت لاستقبال المؤتمر..غدًا

- الحكومة تبدأ في تسوية مديونيات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى

- " القومي للمرأة" يطلق برنامجًا تدريبيًا لـ350 قاضيًا حول دور القضاء في مناهضة العنف ضد المرأة

- نبأ سار من المالية للعاملين بالدولة بشأن مرتبات أغسطس

- زاهي حواس يشاهد مباراة لو أنجلوس وأتلانتا يونايتد







الشافعي: فائدة 7% على الشباب مالكي مشروعات شارع 306



قال المهندس أسامة الشافعي، رئيس شركة أسواق مصر المسؤولة عن تنفيذ شارع 306، إنهم من خلال الشارع يمنحون الفرصة للشباب لامتلاك وحداتهم الخاصة، بكافة مشتملاتها.



وأضاف "الشافعي" خلال تصريحاته الخاصة لـ برنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الاثنين، أنهم يمنحون الشباب التمويل بفائدة مخفضة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح "الشافعي" أن الفائدة التي تقع على الشباب لا تتخطى 7%.



وتم افتتاح شارع 306 في منطقة شيراتون، بعد أن تم افتتاح فرعه الأول في مصر الجديدة بالقرب من شارع الثورة.







مشادة بين مذيعي فضائية TeN بسبب فوز الأهلي على الزمالك



نشبت مشادة كلامية بطريقة فكاهية بين مقدمي برنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten"، الإعلامية مها بهنسي، والإعلامي حسام الدين حسين عند قراءة خبر فوز النادي الأهلي على الزمالك بالأمس.



وقالت "بهنسي" المعروف عنها إنتماؤها لنادي الزمالك: " الزمالك دائمًا حريص على سعادة النادي الأهلي، وهي أهم كتير من فوزه، وبيحب يضحي دايمًا بالفوز عشان يسعد جماهير الأهلي".



وتابعت "بهنسي":" الزمالك كسر قاعدة "الرياضة مكسب وخسارة" عشان احنا دايمًا خسارة بس".



ومن جانبه قال "حسين" الذي أعلن انتماءه للنادي الأهلي: " تهنئة الأهلاوية دائمًا صعبة على أي زملكاوي".







أبرزهم سميرة سعيد.. تعرف على لجنة تحكيم The Voice الجديدة



أوضح برنامج "صباح الخير يا عرب" المُذاع عبر فضائية "mbc" اليوم الاثنين، أن الموسم الخامس من برنامج "The Voice" سوف ينطلق قريبًا.



وأوضح "صباح الخير يا عرب" ان البرنامج في موسمه الجديد سوف يقدمه كل من راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد، ومحمد حماقي.



يذكر ان البرنامج سوف يتم عرضه على شاشات "mbc مصر"، و "mbc العراق"، خلال الربع الأخير من العام الحالي.



وسوف يقدم البرنامج ياسر السقاف ونادرين فرج.







الدولار يسجل 16.65 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 29 -7- 2019



استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم، الإثنين، الموافق 29- 7 - 2019.



وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 16.65 جنيه، وشراء 16.55 جنيه.

اليورو: بيع 18.68 جنيه، وشراء 18.56 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 20.68جنيه، وشراء 20.56 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.39 جنيه، وشراء 15.30 جنيه.

الفرنك السويسري: بيع 16.85 جنيه، وشراء 16.75 جنيه.







كيوب سات .. تعرف على تفاصيل القمر الصناعي المصري



قال الدكتور علاء النهري ، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن قمر الصناعي " كيوب سات" المصري من نوع التعليمي، نظرًا لأن وزنه يقرب من 1 كيلو جرام .



وأشار" النهري " خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، الاثنين، إلى أنه يستخدم في الأغراض التعليمية و توصيل تكنولوجيا الفضاء في مصر.



ولفت إلى ان هذا القمر الصناعي " كيوب سات " جاء نتاج توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ أنه يجب أن تخطوا مصر خطوات واسعة في برنامج الفضاء خاصة في ظل تأخر مصر فترة كبيرة في هذا المجال .



وأردف أن المركز الإقليمي مهتم بهذا القمر نظرا لبساطة تكلفته ، حيث أنه لا يزيد عن 40 ألف دولار ، لافتا إلى ان إطلاق قمر بهذه التكلفة كل فترة يستطيع المركز بتطوير وتحديث في هذا المجال خاصة في ظل استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية .







