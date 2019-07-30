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ديني

حكم تغسيل الرجل زوجته وأمه وأخته بعد الوفاة.. الإفتاء توضح موقف الشرع

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:11 ص
تغسيل الرجل زوجته
تغسيل الرجل زوجته
محمد شحتة
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته "هل يجوز للمرأة أن تغسّل زوجها وإن كان ذلك بوصية منه؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل أن يغسل الرجال الرجال وأن تغسل النساء النساء، فإن تعذر وجود الرجال أو أرادت الزوجة أن تغسل زوجها برا به فلا حرج في ذلك شرعا، منوها أنه لا يجوز للرجل أن يغسل أمه أو أخته.

وأشار إلى أن السيدة عائشة ورد عنها أنها قالت "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نسائه" منوها أن تغسيل الرجل زوجته جائز لأن سيدنا علي بن أبي طالب غسل زوجته السيدة فاطمة، وكذلك يجوز للمرأة أن تغسل زوجها.

وأوضح، أن القاعدة العامة أن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، ثم الأقرب فالأقرب إلى كل منهما إن تعذر وجود الأولى.

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