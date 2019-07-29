ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة ايتيدا.. انطلاق المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي بمصر

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:56 م
المؤتمر الدولي للتصنيع
المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي بمصر
احمد عبد القوى
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي «فاب 15» والذي تستضيفه مصر في الفترة من 28 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل.

وتشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" في نسخة 2019 من مؤتمر Fab العالمي كشريك استراتيجي وذلك بعد أن نجح منظمو الحدث والشركاء في الحصول على حقوق استضافة المؤتمر في مصر بعد منافسة قوية مع عدد من الدول وهم كندا والإمارات ورواندا وتايوان، وبذلك أصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف المؤتمر العالمي.

وتعد استضافة هذا المؤتمر في مصر إشادة دولية قوية بتطور ونمو مناخ ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي والتصنيع الرقمي حيث يعد المؤتمر هو الأبرز على مستوى العالم في هذا المجال ويضيف قيمة كبيرة إلى مجتمع المصنعين والباحثين الذي ينمو بقوة في مصر، وكذلك يمنح رواد الأعمال المصريين فرصة التعرف على أحدث التقنيات الرقمية والتصميم الإلكتروني الحديث وتقنيات التصنيع.

وتركز الدورة الخامسة عشر من المؤتمر على أربعة مسارات مختلفة بما في ذلك ريادة الأعمال من أجل النمو، ومسار لمناقشة التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة، والتصنيع للتعلم، والتصميم من أجل التغيير.

كما يستهدف مؤتمر هذا العام تعزيز المشاركة والتعاون في مجالات التصنيع الرقمي والابتكار التكنولوجي من خلال بناء تحالفات استراتيجية ونقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والمستجدات في هذا المجال الحيوي والعمل على تمكين الدول من إيجاد حلول المشكلات المجتمعية التي تواجها بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار.

وينعقد المؤتمر في مدينتي الجونة والقاهرة حيث يبدأ المؤتمر الرئيسي في الفترة من 28 يوليو وحتى 2 أغسطس بمدينة الجونة حيث يقام افتتاح المؤتمر وعدد من ورش العمل، ومعرض للشركات والمصنعين، ثم مهرجان التصنيعFab Festival وجولات التصنيع Fab Tours وحفل ختام المؤتمر بالقاهرة يومي 3 و4 أغسطس.

ويجمع مؤتمرFab15 أعضاء أكثر من 1700 معمل للتصنيع الرقمي من حول العالم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتحدثين البارزين وأساتذة الجامعات المتخصصة الكبرى وخبراء التكنولوجيا ومصممي الإلكترونيات المبتكرة.

موضوعات متعلقة

اتحاد الصناعات يدعم المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي فاب 15

لأول مرة في الشرق الأوسط.. مصر تستضيف المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي غدا

ترشيحاتنا

شعر أشقر وفستان أحمر منقوش.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في الساحل الشمالي

خبايا القصر.. من دفع ثمن زفاف الأميرين ويليام وهاري.. صحيفة بريطانية تكشف..صور

يصغرها في السن.. هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد مع مدير أعمالها..تفاصيل

يارا نعوم تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور لها

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

قفشة يصدم الزمالك ويخبر بيراميدز رغبته اللعب لـ الأهلي

أسرة عروس المنوفية ترفض تلقي العزاء.. وشقيقها: جوزها دبحها وهرب سليم.. ووالدها: بنتي عذراء .. فيديو وصور

لماذا غاب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي.. اقرأ سر خلاف الزعيم والحاوي

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

لفتة إنسانية في عزاء فاروق الفيشاوي.. تعرف على سبب وقوف أبناء محمود عبد العزيز وسامي العدل قبل نجله أحمد بالمسجد

خبر صادم لـ وليد سليمان عقب تتويج الأهلي بدرع الدوري

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لمقتل عروس المنوفية

خطفها من الأهلي والزمالك .. صفقة جديدة فى بيراميدز

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

يصغرها في السن.. هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد مع مدير أعمالها..تفاصيل

الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة في عش زوجية جاستين بيبر وهايلي بالدوين .. صور

بدء حصاد العنب بالأقصر.. متخصصون لجنى العناقيد ومراكز تعبئة أمريكية للتصدير.. شاهد

شعر أشقر وفستان أحمر منقوش.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في الساحل الشمالي