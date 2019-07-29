بمشاركة ايتيدا.. انطلاق المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي بمصر

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي «فاب 15» والذي تستضيفه مصر في الفترة من 28 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل.



وتشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" في نسخة 2019 من مؤتمر Fab العالمي كشريك استراتيجي وذلك بعد أن نجح منظمو الحدث والشركاء في الحصول على حقوق استضافة المؤتمر في مصر بعد منافسة قوية مع عدد من الدول وهم كندا والإمارات ورواندا وتايوان، وبذلك أصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف المؤتمر العالمي.



وتعد استضافة هذا المؤتمر في مصر إشادة دولية قوية بتطور ونمو مناخ ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي والتصنيع الرقمي حيث يعد المؤتمر هو الأبرز على مستوى العالم في هذا المجال ويضيف قيمة كبيرة إلى مجتمع المصنعين والباحثين الذي ينمو بقوة في مصر، وكذلك يمنح رواد الأعمال المصريين فرصة التعرف على أحدث التقنيات الرقمية والتصميم الإلكتروني الحديث وتقنيات التصنيع.



وتركز الدورة الخامسة عشر من المؤتمر على أربعة مسارات مختلفة بما في ذلك ريادة الأعمال من أجل النمو، ومسار لمناقشة التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة، والتصنيع للتعلم، والتصميم من أجل التغيير.



كما يستهدف مؤتمر هذا العام تعزيز المشاركة والتعاون في مجالات التصنيع الرقمي والابتكار التكنولوجي من خلال بناء تحالفات استراتيجية ونقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والمستجدات في هذا المجال الحيوي والعمل على تمكين الدول من إيجاد حلول المشكلات المجتمعية التي تواجها بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار.



وينعقد المؤتمر في مدينتي الجونة والقاهرة حيث يبدأ المؤتمر الرئيسي في الفترة من 28 يوليو وحتى 2 أغسطس بمدينة الجونة حيث يقام افتتاح المؤتمر وعدد من ورش العمل، ومعرض للشركات والمصنعين، ثم مهرجان التصنيعFab Festival وجولات التصنيع Fab Tours وحفل ختام المؤتمر بالقاهرة يومي 3 و4 أغسطس.



ويجمع مؤتمرFab15 أعضاء أكثر من 1700 معمل للتصنيع الرقمي من حول العالم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتحدثين البارزين وأساتذة الجامعات المتخصصة الكبرى وخبراء التكنولوجيا ومصممي الإلكترونيات المبتكرة.

