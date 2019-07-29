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محافظات

ضمن حملة الحفاظ على الثروة الحيوانية.. تحصين 110 آلاف رأس ماشية ببني سويف

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:57 م
تحصين 110 ألف في
تحصين 110 ألف في الحملة القومية الثانية
محمد عبد الحليم
صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه تم تحصين وترقيم 110 آلاف و700 رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمراكز المحافظة.

لافتا إلى تكليفاته لمسئولى الطب البيطري بالاستمرار في التحصين بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض الوبائية ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها، فضلا عن عقد المزيد من الندوات التوعوية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية وضرورة التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير اليومي لمديرية الطب البيطري، حيث اطلع المحافظ من مدير الطب البيطري على تفاصيل برامج الحملة القومية الثانية، ومتابعة سير العمل في الحملة التي انطلقت في 22 يونيه الماضي، وتم تمديدها إلى 8 أغسطس المقبل لتغطى جميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جهته أشار الدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري أشار إلى أنه تم تحصين وتسجيل 94 ألفا و873 رأسا من الأبقار، و13 ألفا و996 من الجاموس، و1831 من الأغنام والماعز، وذلك منذ بداية الحملة الثانية 22 يونيه الماضي وحتى 28 يوليو الجاري)، لافتا إلى قرار هيئة الخدمات البيطرية بمد عمل الحملة حتى 8 أغسطس التالي، لتغطية كافة القرى والمراكز، ومنوها عن توجيهات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر باستمرار توفير كافة التسهيلات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتحقيق المستهدف من الحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 لجنة بالوحدات البيطرية.

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