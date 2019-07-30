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فيديوجراف| بنكهة الدخان.. كيف يجذب شاي الطين ملايين السياح في باكستان

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
إمام رمضان
تهوى كل الطبقات الاجتماعية في باكستان الشاي بالحليب الكلاسيكي، حيث يتيمز هذا المشروب بطعمه اللذيذ والقوي.

ومؤخرًا وضع الباكستانيون طريقة جديدة لتقديمه، والتى تمكنت من إغواء الباكستانيين والسياح، وباتت جاذبة للملايين من المواطنين في باكستان.

الطريقة الجديدة التي يتم من خلالها تقديم الشاي بالحليب يطلق عليها "تندوري تشاي"، وهو عبارة عن مشروب شاي بحليب يتم تقديمه في كوب من الطين، ويتم وضع هذه الأكواب وسط "التنور" في درجات حرارة عالية.

يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل عن شاي الطين بنكهة الدخان، ولماذا يعشقه الملايين في باكستان، وذلك من خلال الفيديو.

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