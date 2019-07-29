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حوادث

8 سيارات مطافئ لإخماد حريق مصنع كتان على مساحة 15 فدانا بالغربية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:47 م
صدى البلد
أحمد على
دفعت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم بنحو 8 سيارات مطافئ مدعومة بقوات الحماية المدنية لإخماد نيران حريق هائل بمصنع للكتان على مساحة 15 فدانا بقرية شبراملس بمركز زفتى.

وذلك إثر إلقاء عقب سيجارة مما تسبب فى التهام ما يزيد عن 120 طنا من الغلال والكتان وسط حالة من الرعب انتابت أهالي القرية خشية امتداد النيران الى منازلهم وتم السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى الأرواح أو سقوط مصابين وضحايا.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية اخطارا من العقيد أحمد العيدروسي مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل مصنع كتان ملك "عباس برغوت" على مساحة 15 فدانا فى قرية شبراملس بمركز زفتى.

وباشرت القيادات الأمنية والتنفيذية تحت قيادة اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية تطورات الحادث وتم الدفع بـ8 سيارات الإطفاء كما تم إخماد نيران الحريق قبل امتدادها للمنازل سكنية بوسط القرية وتم تأمين حياة وأرواح الآلاف من مواطني القرية.

وكشفت المعاينة الأولية لخبراء الأدلة الجنائية أن الحريق بسبب عقب سيجارة ألقاه مجهول ولم يتبين وجود خسائر فى الأرواح أو سقوط مصابين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد القيمة النهائية للتلفيات وخسائر الحريق المالية تجاوزت مليون جنيه.
8 سيارات مطافئ لإخماد حريق مصنع كتان على مساحة 15 فدانا بالغربية
8 سيارات مطافئ لإخماد حريق مصنع كتان على مساحة 15 فدانا بالغربية
8 سيارات مطافئ لإخماد حريق مصنع كتان على مساحة 15 فدانا بالغربية
8 سيارات مطافئ لإخماد حريق مصنع كتان على مساحة 15 فدانا بالغربية

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