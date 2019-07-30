برلماني يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الأطفال بحمامات السباحة

قال النائب بدوي النويشى وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن وجود إدارة تشغيل مدربة فى حمامات السباحة المرخصة وغير المرخصة فى الساحات ومراكز الشباب أصبح ضرورة لا غنى عنها، جاء ذبلك تعليقا على وفاة 4 أطفال خلال الشهر الجارى داخل عد من حمامات السباحة غير المرخصة.





وأضاف النويشى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"أن قانون المحال التجارية الجديد وضع اشتراطات خاصة بالتشغيل المحال من شأنها الحفاظ على حياة المواطنيين، لافتا إلى أن أشتراطات التشغيل فى القانون الجيد تختلف عن إشتراطات إصدار تراخيص الإنشاء بالنسبة للمحال.



