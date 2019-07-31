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فيديو جراف

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته عن مونديال البالون 2019‎

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:13 ص
مهرجان البالون
مهرجان البالون
إمام رمضان
يهوى الملايين حول العالم الرياضة، ولكن تختلف الرياضات باختلاف الدول واهتمامات مواطنيها، ولعل مهرجان "مونديال إير بالون" للمنطاد الطائر في نسخته الـ30، واحد من تلك الرياضات المفضلة.

واستضاف إقليم لورين في شمال فرنسا، المهرجان بنسخته الحالية، منذ يوم 27 يوليو الماضي، ويستمر حتى 4 أغسطس، حيث تنطلق المناطيد خلال جولات من قاعدة Chambley-Bussières.

ويستهدف المهرجان تحطيم الرقم القياسي المسجل لأكبر عدد من البالونات في عام 2017، والذي كان 456 بالونًا، وانطلقوا وقتها من قاعدة سابقة تابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

ويمكنكم التعرف على المزيد من التفاصيل حول المهرجان وطبيعة المسابقة، ودرجة الحرارة التى تنطلق فيها المناطيد، من خلال الفيديو.

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